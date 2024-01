Santarém continua a investir na iluminação LED

O município de Santarém juntou-se à campanha “Iluminar com LED” lançada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo enquadrada na sétima edição do plano de promoção da eficiência do consumo de energia promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. De acordo com publicação do município, a autarquia vai pagar 11.083 euros do valor total orçado de 36.944 euros com vista à substituição de equipamentos de iluminação no Centro Escolar Salgueiro Maia, no Centro Escolar de Alcanede, na Escola Básica dos Combatentes e na Escola Básica de São Domingos. No interior dos edifícios dos estabelecimentos vão ser instalados 654 equipamentos LED (díodos emissores de luz).