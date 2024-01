A poluição nas ribeiras da Boa Água e de Adofreire

Não compreendo. A Fabrióleo fechou. Então porque sempre que vou a Torres Novas e passo no Nicho, nas zonas do hospital, do McDonalds, na Zona Industrial de Torres Novas e no acesso à auto-estrada é um cheiro a ovos podres que não se pode? Nomeadamente na zona do Continente e acessos a Caveira e Zona Cardilium. É um cheiro a gás na rua que arde nos olhos. O mesmo sucede na estrada da Agriloja para a Escola Prática de Polícia. E esses episódios são constantes e recentes. O mesmo se passa, na Barroca e zonas do parque de futebol do Entroncamento. A ribeira do parque do Bonito e as linhas de água que vem dos lados da Lamarosa então nem comento. Afinal o que se está a passar?

Luís Boca