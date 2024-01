Actividade assistencial do Hospital Distrital de Santarém cresceu em 2023

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) aumentou a actividade assistencial em diversas áreas de actuação em 2023, com destaque para as consultas externas, as cirurgias programadas e as sessões de hospital de dia. A informação foi dada pela recém-criada Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, que passou a tutelar o hospital e os centros de saúde desse território.

Segundo a mesma nota, durante o ano de 2023 foram realizadas 193.589 consultas, mais 5,3% do que em 2022, e efectuaram-se 10.176 cirurgias programadas, o que corresponde a mais 13,3% relativamente a 2022. As sessões de hospital de dia também cresceram, tendo sido efectuadas um total de 29.881, o que representa um aumento de 4% comparativamente ao ano anterior. Foram ainda registados 120.214 atendimentos na urgência e 15.219 doentes saídos do internamento.

Para a presidente do conselho de administração do HDS, Ana Infante, estes resultados devem-se, sobretudo, “à dedicação e empenho dos profissionais do hospital que, diariamente, se esforçam por prestar os melhores cuidados de saúde aos doentes”.