Autarca de Aveiras de Cima continua a reclamar espaços para as crianças brincarem na freguesia

Presidente da Junta de Aveiras de Cima diz que está farto de pedir e de ver a verba para construção dos parques infantis passar de orçamento em orçamento municipal sem nunca se concretizar.

O presidente da Junta de Aveiras de Cima, António Torrão, diz que está cansado de todos os anos pedir à Câmara de Azambuja que invista na construção de parques infantis em algumas localidades da freguesia onde as crianças não dispõem de nenhum desses equipamentos para brincar. “Em Vale do Brejo, onde temos cerca de 700 pessoas, e nos Casais das Comeiras, onde moram 500 pessoas, não há um espaço onde as crianças possam brincar”, disse o autarca da CDU a O MIRANTE, acrescentando que para terem acesso a um parque infantil têm que se deslocar à sede da freguesia.

António Torrão considera inadmissível que esta ambição da população ande “há 20 anos” a ser inscrita em orçamentos municipais sem nunca se concretizar. “Será que é desta que vamos ter os parques infantis?”, questiona o presidente de junta, sublinhando que este tipo de divertimentos é fundamental para as crianças brincarem na rua.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), refere que a verba para a construção de um parque infantil para Casais das Comeiras está inscrita no orçamento municipal para este ano e que é para avançar. Quanto ao de Casais de Vale do Brejo, o autarca socialista diz que possivelmente será concretizada a sua construção no ano que vem.