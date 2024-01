Bibliotecas escolares de Azambuja com mais 98 livros no arranque do ano

As bibliotecas dos agrupamentos de escolas de Azambuja vão contar no início deste ano com mais 98 livros nas estantes, que foram doados pela Câmara de Azambuja, no âmbito do projecto Ler por Prazer. A proposta de doação foi aprovada em reunião pelo executivo municipal. Estes livros, que foram escolhidos pelas turmas de alunos, destinam-se a ser lidos em voz alta dentro das salas de aula, num momento de prazer, não associado a trabalhos, de forma a promover o gosto pela leitura de acordo com os objectivos propostos no projecto. A iniciativa Ler Por Prazer visa criar o gosto pelo livro e pela leitura nas crianças e jovens, bem como ajudá-los a criar hábitos de leitura autónoma nos alunos do primeiro e segundo ciclos do ensino básico.