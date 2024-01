Família da APDAF de Ourém juntou-se em clima de festa

A Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família (APDAF) realizou a sua Festa de Reis no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, na tarde de sábado, 13 de Janeiro. Animação foi a palavra de ordem num evento que reuniu todos os funcionários, alunos, pais, avós e amigos da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sediada em Ourém.

A APDAF brindou os participantes com diversos espectáculos temáticos dinamizados pelas várias valências de que dispõe, desde a creche até ao centro de dia contando também com a participação das suas colaboradoras. Os pais das crianças também foram protagonistas subindo ao palco para surpreender os seus filhos numa festa pautada pela cor, música e alegria.

Luís Albuquerque, presidente do município, congratulou a direcção da APDAF pelo “notável trabalho desenvolvido ao longo do ano”. O autarca reforçou a importância de incentivar os pais a integrarem-se e participarem activamente nos diversos movimentos da APDAF incluindo a sua “vital participação e envolvimento na direcção”.