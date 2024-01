Já funcionam parquímetros gratuitos em Almeirim para punir quem abusa

Os parquímetros gratuitos para regular o tempo de estacionamento em três zonas da cidade de Almeirim começaram a funcionar na quinta-feira, 11 de Janeiro. Quem não tirar o bilhete de estacionamento ou ultrapassar o limite de tempo de estacionamento é multado. O presidente da câmara, Pedro Ribeiro, sempre disse que enquanto estivesse no cargo não haveria estacionamento pago e esta foi a solução encontrada para acabar com os abusos.

O autarca diz que tentou sensibilizar as pessoas para usarem os parques de forma ponderada, mas perante o desrespeito pela sinalização e pelo tempo de permanência nos lugares, avançou com uma medida radical. Os parquímetros estão instalados nos três locais da cidade que precisam de maior rotatividade de estacionamento. Um deles é o parque da cerca do hospital que serve o mercado municipal, a creche e jardim-de-infância da Misericórdia e onde só é permitido estacionar duas horas. Os outros dois locais são na Rua Dionísio Saraiva e junto à estação dos Correios, onde só se pode estacionar até 30 minutos.

A câmara já acertou com a GNR a fiscalização dos locais com parquímetros e os militares vão sensibilizar as pessoas até ao final do mês, mas quem abusar será multado mesmo neste período.