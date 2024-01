Morreu Manuel Parracho, ex-autarca e dirigente associativo de Samora Correia

Manuel Parracho foi vereador na Câmara de Benavente e esteve envolvido em várias associações da freguesia de Samora Correia.

Manuel Parracho, antigo vereador na Câmara de Benavente e ex-eleito na Assembleia Municipal, Junta e Assembleia de Freguesia de Samora Correia, faleceu aos 73 anos. Natural de Samora Correia foi dirigente em várias associações daquela freguesia, nomeadamente a Sociedade Filarmónica União Samorense e Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS). Conhecido pela sua dedicação à causa pública e boa disposição foi rei do badalado Carnaval de Samora Correia, no qual participava desfilando e integrando a sua organização. Foram várias as associações, entre outras a ARCAS e a Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), a manifestar profundo pesar pela morte de Manuel Parracho, que é recordado como uma figura incontornável que cuidou da sua terra.