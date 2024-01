Motociclista morre na sequência de despiste em Alcoentre

Um motociclista morreu na manhã de domingo, 21 de Janeiro, na sequência de um despiste na Estrada Nacional 1, em Vale de Éguas, Alcoentre, concelho da Azambuja, informou fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). O alerta para o acidente foi recebido às 10h50, em Vale de Éguas, e para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira. O motociclista, com cerca de 40 anos, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e a equipa de socorro procedeu a manobras de reanimação, mas, segundo a fonte da ANEPC, foi “declarado o óbito no local”. No local do acidente estiveram 19 operacionais, apoiados por nove viaturas, dos voluntários de Alcoentre, da VMER e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da Guarda Nacional Republicana. A estrada esteve cortada à circulação rodoviária no local do acidente cerca de “duas horas”, avançou a fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo.