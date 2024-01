Parque infantil em Casais Castelos vai ser requalificado

A Junta de Freguesia de Riachos vai requalificar o parque infantil da Urbanização Parque Verde de Casais Castelos. A obra era uma pretensão dos moradores que consideram que o actual equipamento, no estado em que está, não dignifica aquela zona da freguesia. A verba prevista para os trabalhos é de 24 mil euros e já foi inscrita no orçamento da Junta de Riachos para este ano. “É obra prioritária e é para avançar”, referiu numa nota o presidente da autarquia, António Júlio Pereira Jorge.

Na mesma urbanização, adiantou o autarca, estão a ser realizadas obras para a expansão da rede de iluminação pública, que também tinha sido solicitada pelos moradores à junta de freguesia que, por sua vez, solicitou os trabalhos ao município de Torres Novas. Nesta primeira fase estão a ser colocadas mais luminárias nas traseiras dos lotes um a cinco, junto às garagens, e a seguir serão colocadas na Rua Fernando Nuno Martins da Cunha, junto à lateral do campo de futebol.