Professora em Almeirim morre em acidente quando regressava a casa em Tomar

A professora de Português Elisabete Correia, 50 anos, morreu na tarde de 17 de Janeiro num acidente no IC3, em Vila Nova da Barquinha, quando regressava a casa, em Tomar, depois das aulas na Escola Secundária de Almeirim. O acidente envolveu um camião e dois veículos ligeiros, entre os quais o da docente. Outras duas pessoas foram assistidas no local sem necessidade de cuidados hospitalares, acrescentou a fonte. Este era o primeiro ano em que a professora estava a dar aulas no Agrupamentos de Escolas de Almeirim. O director do agrupamento, José Carreira, falou com os alunos, explicando a situação e disponibilizando apoio psicológico através da psicóloga da escola.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, o alerta para o acidente foi dado às 15h45 e a via esteve cortada ao trânsito até às 19h35 para remoção das viaturas e destroços e limpeza da via. No local estiveram 11 elementos da corporação de bombeiros de Vila Nova da Barquinha assim como elementos da GNR, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas.