Santarém financia compra de ambulâncias a corporações de bombeiros

As três corporações de bombeiros voluntários do concelho de Santarém (Alcanede, Pernes e Santarém) vão receber, cada uma, 65 mil euros do município para financiar a aquisição de ambulâncias de socorro. Esses apoios extraordinários foram aprovados por unanimidade na última reunião do executivo da Câmara de Santarém.

A autarquia enquadra a decisão referindo que devido aos aumentos das emergências pré-hospitalares e aos constrangimentos hospitalares que têm surgido no Hospital Distrital de Santarém, em muitas das ocorrências diárias os utentes são transportados para outras unidades de saúde distantes do concelho. “Esta situação leva a um considerável desgaste das ambulâncias de socorro, a mais manutenções e empenhamento de meios e de operacionais mais tempo do que o previsto”, constata o município em nota de imprensa.