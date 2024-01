Tentativas de rapto a mulheres em Torres Novas alarmam população

São pelo menos duas as tentativas de rapto a duas mulheres que ocorreram no concelho de Torres Novas em pouco mais de duas semanas e que estão a deixar a população sob alerta. Os casos ocorridos a 20 de Dezembro e 9 de Janeiro, neste último nas imediações do Convento do Carmo, foram remetidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao Ministério Público tendo sido ainda dado conhecimento à Polícia Judiciária de Coimbra, confirmou O MIRANTE junto do Comando Distrital de Santarém da PSP.

A mesma fonte confirma o registo de ambas as ocorrências a duas vítimas do sexo feminino que terão sido “abordadas por um indivíduo do sexo masculino, com o pretexto que lhe fosse dada uma informação tendo posteriormente agarrado as mesmas”. Uma vez que ambas se conseguiram libertar, desconhece-se quais seriam as intenções finais daquela abordagem sendo que num dos casos, o primeiro, o suspeito tentou meter a vítima à força dentro do carro.

Perante a informação transmitida pelas vítimas, concretamente as características de viatura utilizada e dos suspeitos, a Polícia considera a hipótese de “existir conexão entre as duas ocorrências”. Os casos têm sido tema de conversa nas ruas, cafés e redes sociais com pessoas a afirmar que se sentem inseguras na cidade já que um deles ocorreu durante o dia quando a vítima se deslocava a pé para o local de trabalho. Além de pedirem mais policiamento nas ruas, há quem defenda a instalação de câmaras de videovigilância com o objectivo de diminuir a criminalidade e aumentar a segurança.