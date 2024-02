Abertas candidaturas para Bienal de Fotografia de VFX

A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira está de volta este ano e as inscrições já abriram. Os interessados em participar podem submeter as suas obras para os Prémios Bienal, Concelho de Vila Franca de Xira e Tauromaquia. O período de candidaturas decorrerá de 18 de Março a 5 de Abril, oferecendo aos artistas escolhidos a chance de exibir as suas criações numa exposição que acontecerá de 23 de Novembro de 2024 a 12 de Janeiro de 2025.

O Celeiro da Patriarcal, situado na Rua Luis de Camões em Vila Franca de Xira, volta a ser o palco onde a criatividade e a arte visual se encontrarão, proporcionando uma experiência única para os amantes da fotografia. A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira marca presença no panorama cultural nacional desde 1989. Na última edição a fotografia a preto e branco conquistou o mundo da imagem. Rafael Antunes, fotógrafo de Mafra, venceu o prémio Tauromaquia com um conjunto de fotos tiradas a forcados cinco a dez minutos depois de uma pega. O Prémio Concelho foi ganho por Stefano Martini, que apresentou um estudo fotográfico sobre a Linha do Norte. Já o prémio principal, Prémio Bienal, foi ganho pelo italiano Sebastiano Raimondo, com um conjunto de imagens que retratam a forma como se construiu a paisagem no interior da Sicília através do cultivo do trigo. O município deu um prémio de cinco mil euros ao vencedor do prémio Bienal e mil euros a cada um dos vencedores dos prémios Tauromaquia e Concelho.