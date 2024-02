Corrida de Super Heróis em Coruche

A Câmara de Coruche vai realizar, no sábado, 10 de Fevereiro, mais uma corrida e caminhada dos super heróis num percurso de 2,5 quilómetros pela Avenida do Sorraia, no centro da vila. O município convida as famílias a inscreverem-se e juntarem-se à caminhada e corrida. Qualquer pessoa pode inscrever-se, desde crianças a idosos.