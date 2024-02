Desfile de Carnaval em Ourém com distinções para o grupo mais animado

O município de Ourém vai realizar o habitual desfile de Carnaval, na cidade, no dia 11 de Fevereiro. O cortejo tem início às 15h00 e irá percorrer várias ruas de Ourém, com destaque na Avenida D. Nuno Álvares Pereira. O desfile termina na Praça D. Maria II, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, com um momento de animação e posterior anúncio dos vencedores, com distinções para o grupo mais animado, grupo mais criativo e vencedor geral do Corso. O desfile pretende potenciar um maior envolvimento das associações assim como o espírito de associativismo entre a comunidade, numa actividade lúdica e recreativa que promove a animação.