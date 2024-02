Encontro Internacional de Bandas em Samora Correia

A Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão (SFSE) vai realizar o II Encontro Internacional de Bandas. O encontro está marcado para 3 de Fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural de Samora Correia. As entradas são livres mas sujeitas a reserva através da SFSE ou do Centro Cultural de Samora Correia. Este ano foi convidada a participar a banda espanhola Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de Victoria, para além da actuação da banda da casa, dirigida pelo maestro João Raquel.