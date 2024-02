Museu Experimenta Paisagem vai instalar-se em Mação

A Câmara de Mação e o Museu Experimenta Paisagem assinaram um protocolo para formalizar a parceria entre as entidades no âmbito do Landscape Together. A assinatura decorreu na sexta-feira, 26 de Janeiro, no edifício dos paços do concelho de Mação. O Landscape Together é um projecto europeu no valor de um milhão de euros, promovido pela MAG – Marques de Aguiar –, um museu aberto sem paredes, de acesso livre e democrático, enraizado na participação das comunidades locais, que visa incrementar e consolidar a cultura no interior de Portugal sendo o Museu Experimenta Paisagem o seu veículo impulsionador.

Durante a sessão foi ainda apresentado o Manual de Boas Práticas Toollit que explica o processo de construção do abrigo de madeira de 36 metros quadrados em dois dias e vai apresentar a primeira sauna da Noruega feita exclusivamente com cortiça portuguesa. Após a formalização da parceria está prevista a desmontagem do abrigo construído em Setembro do ano passado por 25 estudantes de arquitectura das Faculdades do Porto, Lisboa, Coimbra e Évora, com recurso a pinho nacional.

Este abrigo temporário em Mação foi construído na segunda edição do Cortiçada Art Fest, resultante da iniciativa bilateral Experiment Land Stage, uma parceria entre Portugal e a Noruega. O município de Mação junta-se aos 17 parceiros internacionais do Landscape Together, entre os quais os municípios de Idanha-a-Nova, Oleiros, Pedrógão Grande, Proença-a-Nova e Sertã.

O Landscape Together é um projecto europeu financiado pelo Criative Europe, que envolve a cooperação de 17 parceiros internacionais e um território piloto no centro de Portugal. Entre 2023 e 2026 o objectivo do projecto é criar um diálogo entre património e a arte contemporânea no território piloto através de uma rede transdisciplina de especialistas que trabalham em Programas Educativos e Mediação Cultural, Desenvolvimento Ambiental, Design Sustentável e Comunicação.