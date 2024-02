Rosinha e bailarinas no Carnaval de Benavente

Corso, música e vacadas fazem parte do programa dos festejos carnavalescos em Benavente.

Música, desfile com a participação das colectividades, vacadas e enterro do Entrudo fazem parte do cartaz do Carnaval de Benavente em 2024. A Comissão Organizadora do Carnaval de Benavente já divulgou o cartaz da festa que vai decorrer de 10 a 14 de Fevereiro.

Dia 10 de Fevereiro há baile com Telmo Faria, seguido da coroação dos reis do Carnaval no Centro Cultural de Benavente. Nos dias seguintes há animação diversa, actividades para crianças, vacadas e muita música. Rosinha e suas bailarinas sobem ao palco do centro cultural pelas 23h00 de 12 de Fevereiro e na tarde de 13 de Fevereiro realiza-se o desfile dos foliões, colectividades, grupos organizados e reis do Carnaval. O Entrudo vai a enterrar na noite de dia 14 junto ao centro cultural e com fim no Largo do Calvário.