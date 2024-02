Santarém Basket é campeão distrital em sub-18 femininos

O Santarém Basket Clube sagrou-se campeão distrital em basquetebol no escalão de sub-18 femininos ao vencer a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, por 56 - 53 no dia 21 de Janeiro num jogo inserido na final four disputada em Torres Novas. A final four contou com as presenças do Santarém Basket Clube, da UDR Zona Alta, do CD Amiense e do Chamusca Basket Clube.