Xadrez do Vitória de Santarém entra no campeonato a vencer

A equipa de xadrez do Vitória de Santarém venceu o SC Marinhense B por 4-0 na primeira jornada da temporada 2023/2024 do campeonato nacional da 3ª divisão. Para a vitória contribuíram Luís António, Pedro Vinagre, Hugo Assunção e Paulo Coelho. No dia 27 de Janeiro o clube vai participar no campeonato nacional de semirápidas. O clube informa ainda em comunicado que quem queira praticar a modalidade pode fazê-lo na sua sede às sextas-feiras a partir das 18h00.