Fernando Rosas em Torres Novas para falar do 25 de Abril

O Bloco de Esquerda de Torres Novas vai visitar o Centro Humberto Delgado, no Boquilobo, a 17 de Fevereiro, às 15h30, no âmbito das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. O evento conta com a presença de Fernando Rosas, fundador do BE e historiador de referência na teorização da Revolução dos Cravos. Segue-se a conferência “5 pontos a propósito dos 50 anos do 25 de Abril”, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas.