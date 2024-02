Parque de Campismo de VFX encerrado para obras

O Parque de Campismo de Vila Franca de Xira, um refúgio para os amantes da natureza e campismo, vai estar encerrado até final do mês de Março para receber obras de requalificação das instalações. O encerramento foi anunciado pelo município de Vila Franca de Xira que explica que o alojamento em bungalows se mantém em funcionamento. A intervenção que está a ser feita no recinto é abrangente e as obras de requalificação vão contemplar áreas como as instalações sanitárias, zonas de lazer, percursos pedonais e outros serviços essenciais.