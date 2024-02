Reunião de câmara de Alpiarça cancelada devido à morte de mãe de vereador

A reunião de câmara de Alpiarça marcada para a manhã de quinta-feira, 25 de Janeiro, não se realizou devido ao falecimento da mãe do vereador da oposição, João Pedro Arraiolos. Maria Zélia Costa Arraiolos, de 77 anos, morreu na quarta-feira, 24 de Janeiro. O funeral realizou-se na manhã de sexta-feira, 26 de Janeiro, no cemitério da vila. João Pedro Arraiolos foi vereador na maioria liderada pela CDU durante três mandatos em que foi presidente Mário Pereira. Em 2021 foi o candidato da CDU à presidência da Câmara de Alpiarça tendo perdido para a socialista Sónia Sanfona. Neste mandato é vereador da oposição no executivo municipal juntamente com Fernanda Cardigo.