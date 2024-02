Banca empresta 18 milhões a Vila Franca de Xira para pagar em 20 anos

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo vai emprestar ao município de Vila Franca de Xira 18 milhões de euros que este terá de pagar em 20 anos para poder assegurar a comparticipação municipal em projectos e investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. A proposta foi aprovada em reunião de câmara e as condições incluem um período de carência até três anos com início da amortização de capital a partir do 36º mês do contrato e uma taxa de juro variável indexada à Euribor a seis meses acrescida de um spread de 0.39%. O pagamento de juros será semestral e a amortização antecipada por parte da câmara poderá ser feita sem penalização nem comissões.