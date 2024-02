Bombeiros de Benavente e Samora Correia recebem 154 mil euros de apoio

Proposta foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Benavente. Bombeiros recebem em 2024 mais 5% do que no ano passado.

A Câmara Municipal de Benavente deliberou por unanimidade apoiar as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora Correia com o mesmo nível de apoio financeiro do ano de 2023, majorado em 5%. Até Abril, atendendo aos constrangimentos orçamentais, é atribuído a cada associação o montante de 44.269 euros, correspondendo a 4/14 do montante anual a transferir. Para os Bombeiros Voluntários de Benavente e Samora Correia estão destinados para 2024, no total, 154.943 euros para apoio às actividades no âmbito da protecção civil municipal, no qual se inclui o montante de 28.731 euros para o elemento do comando.