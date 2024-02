IP promete obras em estradas de Coruche até Março

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai intervir em estradas do concelho de Coruche até ao mês de Março com o objectivo de aumentar a segurança dos condutores e regularizar algumas situações. A garantia foi dada pelo presidente do município, Francisco Oliveira, em sessão camarária depois de uma reunião com responsáveis regionais da IP. A obra na Estrada Nacional 251 em Azervadinha, onde alguns populares reclamam a substituição do pavimento empedrado por alcatrão há cerca de 20 anos, está prometida até Março.

Está prevista também a construção de uma rotunda numa das entradas da localidade do Couço, que ainda está em fase de projecto. Enquanto esta intervenção não acontece, será feita uma intervenção com o intuito de reduzir a velocidade nessa entrada no Couço. O presidente do município diz que solicitou que seja reforçada a sinalização entre Coruche e Couço. O pavimento no pontão da Agolada, que liga Coruche a Santarém, na Estrada Nacional 114, vai ser reparado uma vez que se encontra deformado e causa constrangimentos no trânsito.