Junta abate árvore para proteger o seu edifício em Azoia de Cima

A Junta de Freguesia de Azoia de Cima e Tremês mandou abater um plátano que estava a constituir um perigo para as instalações da autarquia em Azoia de Cima. A árvore foi cortada na sexta-feira, 26 de Janeiro, depois de alguns sinais de alerta de que poderiam ocorrer estragos no edifício. Dias antes caíram dois ramos que não atingiram a edificação por pouco.

O presidente da freguesia, Luís Mena Esteves, explica que a árvore já se encontrava inclinada para o lado do edifício, correndo-se o risco de algum dia vir a ceder. O autarca admite que o corte foi feito com base numa situação de segurança de pessoas e bens e não houve avaliação do estado da árvore. Mena Esteves refere que o plátano não tem mais de 30 anos e na zona existem cerca de duas dezenas desta espécie, salientando que está prevista a colocação de outra árvore para substituir a que foi cortada.