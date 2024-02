Mercado quinzenal de Santarém com menos feirantes

Caro Sr. Presidente da Câmara de Santarém, vivo em Santarém há 20 anos e desde essa altura sou cliente assídua dos feirantes no mercado quinzenal. Assisto, ao longo dos últimos anos, à diminuição do número de feirantes que vão vender no mercado. Venho por este meio, questioná-lo se o seu objectivo é acabar com este mercado? Pois, há muito que ouço os feirantes reclamarem. Mas no último mercado fiquei de queixo caído. Com tantos lugares vagos para vender no mercado, foi negado, repetidamente, um lugar “fixo” a um dos feirantes, que por este motivo, usufrui de um lugar “ocasional”, o qual acresce um valor aproximado de 106 € por mercado. Acresce o facto de os feirantes serem obrigados a pagarem adiantado o próximo mercado. Senhor presidente, peço-lhe o favor de repensar a sua estratégia estudando o exemplo do que se passa no concelho de Almeirim! Por favor, dê condições dignas de trabalho aos feirantes no mercado em prol de todos, trabalhadores e clientes!

Ana Silva