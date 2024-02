Município de Ourém entregou prémios aos vencedores do concurso “Cartas ao Pai Natal”

A Câmara Municipal de Ourém realizou um périplo por estabelecimentos de ensino concelhios para entregar os prémios aos vencedores do concurso “Cartas ao Pai Natal”. A iniciativa contou com a participação de 250 crianças do primeiro ciclo do Ensino Básico e consistiu na composição de uma carta dirigida ao Pai Natal, tendo como objectivo estimular a escrita, a criatividade e a originalidade dos textos submetidos a concurso. Das muitas cartas elaboradas foram seleccionadas três que se destacaram.