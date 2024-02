Obras no cemitério de Espite foram inauguradas

A cerimónia de bênção e inauguração das obras de alteração e ampliação do cemitério de Espite esteve a cargo do pároco Marcelo Moraes, na presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do vereador Gonçalo Bento, da presidente da junta de freguesia local, Dulce Mateus, acompanhada por outros elementos executivos, bem como de outros presidentes de juntas. As obras decorreram da formalização de um acordo entre a Câmara Municipal de Ourém e a Junta de Freguesia de Espite, firmado por Luís Albuquerque e Dulce Mateus, que estabeleceu o apoio financeiro da câmara em 85% do custo total da ampliação do cemitério.