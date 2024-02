Ourém firmou protocolo com Santa Casa da Misericórdia

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou na manhã de 23 de Janeiro o protocolo entre o município e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém para a construção de uma nova sede e ERPI (Estrutura Residencial Para Idosos). O protocolo visa apoiar financeiramente parte dos custos deste empreendimento de grande relevância social, um projecto ambicioso orçado em cerca de quatro milhões de euros, que a instituição quer apresentar à comunidade num prazo de dois anos.

O protocolo estabelece que o município de Ourém concederá um apoio financeiro de até 250 mil euros, correspondente a 45% do valor elegível não comparticipado, previsto realizar pela entidade no âmbito da despesa definida em objecto e aprovado na candidatura ao “Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES 3.0 – 3ª GERAÇÃO)”.

A nova sede e a ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém serão instaladas em Moimento e vão abrigar diversas valências da instituição, apresentando à comunidade uma infraestrutura moderna e adaptada às necessidades dos utentes promovendo o bem-estar e a qualidade de vida. O projecto vai albergar as valências de ERPI, Serviço de Apoio Domiciliário, o Centro de Convívio e o Gabinete de Apoio ao Familiar e Doente de Alzheimer.