Rendas de habitações sociais sobem em Almeirim entre 0,84 e 8,37 euros

A Câmara de Almeirim vai actualizar as rendas das habitações sociais para este ano de 2024 aplicando o coeficiente de actualização de 1,0694. Há rendas que vão aumentar 0,84 euros e outras, as mais elevadas, o aumento situa-se nos 6,57 euros. O município tem meia centena de imóveis na cidade e na freguesia de Fazendas de Almeirim. A renda mais baixa cobrada pelo município é a uma família que vive num apartamento da Avenida 25 de Abril e que em 2024 vai pagar 5,09 euros. A partir daqui as rendas vão de 12,31 euros, que sofrem uma actualização de 0,84 euros. O valor mais elevado é de um apartamento na Rua dos Aliados, cuja família passa a pagar 129,68 euros, mais 8,37 euros do que em 2023. Para as outras rendas que se situam neste intervalo as actualizações vão de 0,91 euros a 6,57 euros para um apartamento na Avenida 25 de Abril cuja renda passa a ser de 101,92 euros.