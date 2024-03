João Chora em Alcanena para comemorar 35 anos de carreira

No dia 15 de Março, às 21h30, o Cine-teatro São Pedro, em Alcanena, vai receber o fadista João Chora para a apresentação do seu novo disco “Roda da Vida”. O álbum de João Chora, fadista natural da Chamusca, surge cerca de sete anos após o último e é composto por 13 temas. Reflecte parte das suas vivências ao longo da vida e junta algumas das pessoas mais importantes no seu trajecto.