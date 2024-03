Regresso da Feira do Cavalo a VFX não vai acontecer

Não está em cima da mesa a ideia de fazer voltar ao concelho de Vila Franca de Xira a Feira do Cavalo que, em tempos, foi motivo de orgulho das gentes da cidade e que chegou a levar muitos visitantes ao concelho. A novidade foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. “Temos valorizado a arte equestre e o cavalo tem tido uma presença cultural muito forte nas nossas festas mas fazer renascer a Feira do Cavalo não está em cima da mesa”, notou. A Feira do Cavalo era um dos certames típicos de Vila Franca de Xira com a sua primeira edição em 1989. Foi suspensa em 2007. O regresso deste certame foi também objecto de discussão em reunião de câmara, em Outubro do ano passado. Actualmente, recorde-se, Vila Franca de Xira é uma das câmaras envolvidas na associação de municípios do cavalo, juntamente com outros municípios como a Golegã que visa promover a actividade equestre e do cavalo.