Revisteiros estreiam “Batons da Vida” em Samora Correia

Ser Mulher no século XXI, uma epopeia desafiante pelo universo das relações humanas e sensibilidades femininas é o mote para a nova peça de teatro produzida pelos Revisteiros. “Batons da Vida” aborda o universo feminino de forma leve, divertida e muito verdadeira. A ideia original é de Sónia Lapa, que faz parte do elenco da peça, a que se junta Ana Casquinha e Carla Sá. A encenação é de Joaquim Salvador e a criação colectiva. A estreia está marcada para 21 de Março, às 21h30, no Centro Cultural de Samora Correia. As entradas são gratuitas, inseridas no Mês do Teatro e da Mulher e as reservas são feitas directamente no Centro Cultural de Samora Correia.