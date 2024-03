Abril é mês de mais uma edição do trail da Chamusca

O Trail Coração do Ribatejo, organizado pela Associação Desportiva Chamusca Trail, vai realizar-se no fim-de-semana de 20 e 21 de Abril. No primeiro dia vai decorrer a primeira edição do Trail Kids, prova destinada às crianças e no domingo a prova rainha, que vai já para a sua terceira edição.

A prova conta com três distâncias no Circuito Nacional e integra ainda o Circuito Trail do Ribatejo e o Circuito Regional da Associação de Atletismo de Santarém. À semelhança dos anos anteriores, a organização estima ter cerca de 800 atletas inscritos em percursos que vão percorrer os trilhos da charneca com vista para a lezíria ribatejana.

Com cerca de meia centena de elementos, a Associação Chamusca Trail é uma das mais activas no concelho e tem movimentado várias dezenas de curiosos ao longo dos últimos quatro anos. O lema da colectividade é “juntos definimos um novo trilho”.