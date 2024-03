Arqueiros da Zona Alta com vários pódios no Algarve

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta participou na jornada dupla no Algarve que deu início aos campeonatos de caça e campo da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal em 2024. No primeiro dia realizou-se a prova de campo, em Lagos, em que o clube de Torres Novas obteve o quinto lugar colectivo e três vitórias individuais, por Letícia Santos em Júnior Feminino BHR; Diogo Santos em Júnior Masculino BHR; e Luís Filipe Ferreira em SC adulto.

No segundo dia realizou-se a prova de caça, em Vale Montinhos, Odiáxere, em que a UDR Zona Alta alcançou o 4.º lugar por clubes e dois pódios a nível individual: em Júnior Feminino BHR Cátia Carvalho foi 1ª e Mariana Castelo ficou em 2º lugar.