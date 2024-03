Atleta do Judo Clube Salvaterra é campeão nacional e vai à selecção

João Pedro Coito, do Judo Clube Salvaterra, foi campeão nacional de juniores depois de já ter conquistado duas medalhas nacionais no escalão de cadetes em duas categorias de peso diferentes. Com a vitória na categoria +100kg no Campeonato de Apuramento para a Selecção Nacional de Juniores, realizado no Pavilhão Municipal de Albufeira no sábado, 2 de Março, garantiu o seu lugar na selecção. De salientar ainda a prestação de Tomás Silveira que venceu dois combates perdendo para o campeão nacional da categoria -60kg.