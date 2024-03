Atleta dos Alunos de Apolo de Azambuja é campeã nacional de solos latinas

Lara Grigorean, dançarina dos Alunos de Apolo de Azambuja, sagrou-se campeã nacional de solos no escalão juniores 2 Open Latinas, no Campeonato Nacional de Solos que decorreu no domingo, 3 de Março, em Loures. Além de Lara Grigorean, que terá a oportunidade de vir a representar Portugal nos campeonatos da Europa e do Mundo, a associação Alunos de Apolo de Azambuja foi representada no campeonato por mais três atletas: Sérgio Tataru, que foi sexto classificado no escalão juniores 1 intermédios latinas; Beatriz Pessoa, 14ª classificada em juniores 1 intermédios latinas; e Teresa Gomes, que ficou em sétimo lugar no escalão adultos Open Latinas.