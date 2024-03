“Caixeiros” de Santarém com pódios em prova de teqball em Paris

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Baptiste Berna do GFEC “Caixeiros” de Santarém alcançou o terceiro lugar em singles masculinos na competição de Teqball FNTEQ International Grand Prix que decorreu em Paris, França. Do mesmo clube, mas na categoria de doubles masculinos, a dupla que inclui o campeão nacional João Pinheiro e Luís Santos ficou em segundo lugar. Os colegas de equipa João Rodrigues e Baptiste Berna ocuparam a quarta posição e Rui Leitão e Jean-Thierry Belus (ASPTT Teqball Mulhouse) a quinta. Rui Leitão também ficou na quinta posição na categoria de mixed doubles com Leonor Pinho.