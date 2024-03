Distrital de Corta Mato Curto com título repartidos por diversos clubes

A localidade de Ribeira de São João, no concelho de Rio Maior, recebeu as provas Olímpico Jovem de Corta Mato e Campeonato Distrital de Corta Mato Curto. Estiveram em competição 133 atletas em representação dos clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém.

Os campeões individuais e colectivos foram: Sub 12 Fem. - Leonor Henriques (UDZ Alta) e UDZ Alta; Sub 12 Masc. - Tomás Silvério (SC Abrantes) e JD Almansor; Sub 14 Fem. - Carlota Garcia (SC Abrantes) e CB Abrantes; Sub 14 Masc - Miguel Henriques (CLAC) e CB Abrantes; Sub 16 Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor) e UDZ Alta: Sub 16 Masc. - Rafael Inácio (JD Almansor) e A20Km Almeirim; Sub 18 Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor) e Thomar Atlhetics; Sub 18 Masc. - André Oliveira (CN Rio Maior) e A20Km Almeirim; Sub 20 Fem. - Daniela Inácio (JD Almansor); Seniores Fem. - Ana Catarina Carrelo ( Thomar Athetics); Veteranos Fem. - Susana Louro (CB Abrantes) e CB Abrantes; Veteranos Masc. - Octávio Vicente (CD Movimento) e CB Abrantes; Sub 20 Masc. - Tiago Homem (Thomar Athetics); Seniores Masc. - Ricardo Fonseca ( Thomar Athetics) e Thomar Athetics.