Gabriela Antunes vice-campeã nacional de dança desportiva

Gabriela Antunes, dançarina do JD Dance do Verdelho, clube do concelho de Santarém, alcançou o segundo lugar na categoria de juniores iniciados no campeonato nacional de solo de 2024 da Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Em representação do clube na prova do dia 3 de Março em Loures estiveram também Ana Tanase, Laura Silva, Vitória Dias e Mariana Reis, informa o clube em comunicado.

O JD Dance School, que treina no Centro de Desporto e Cultura do Verdelho, tem mais de 30 alunos e inclui na sua organização a classe de competição, a classe para crianças dos 3 aos 7 anos e a classe de dança social para pessoas de várias idades. No programa de exibições do clube está prevista uma actuação para o dia 19 de Março na Casa do Campino, em Santarém, inserida nas Festas de São José de 2024.