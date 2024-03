Santarém recebe provas de ciclismo em Agosto

A 16ª Volta a Portugal em Cadetes (sub-17) e a 3ª Volta a Portugal em Cadetes e Juniores Femininos, provas de ciclismo que se realizam em paralelo entre os dias 23 e 25 de Agosto, vão voltar a ter Santarém como palco privilegiado. O município escalabitano volta a colaborar com a organização atribuindo um apoio financeiro no valor de 4.500 euros à União Velocipédica Portuguesa - Federação Portuguesa de Ciclismo, conforme decisão tomada em reunião do executivo camarário.