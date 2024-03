Tiago Fonseca campeão nacional de duatlo no escalão 25-29 anos

Tiago Fonseca, do Clube de Natação de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de duatlo no escalão etário 25-29 anos e foi 8º na classificação geral na 1ª etapa do Campeonato Nacional de Clubes e Campeonato Nacional Individual de Duatlo, que decorreu em Grândola. A prova foi composta por 5km de corrida, 20km de ciclismo e mais 2,5km de corrida. Colectivamente o Clube de Natação de Torres Novas alcançou o 4º lugar. A Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas iniciou a nova época de provas nacionais também em Grândola, onde se realizou a 1ª etapa do nacional de triatlo jovem. Colectivamente a escola de triatlo torrejana alcançou o 9º lugar entre 43 equipas presentes. O benjamim Salvador Madeira subiu ao pódio no 3º lugar.