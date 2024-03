Tiago Silva do CLAC é tricampeão distrital em natação adaptada

Tiago Silva, de Tomar, foi campeão distrital nas provas de natação adaptada S3, mais concretamente em 50 metros costas, crawl e 100 metros crawl, batendo em todas o recorde nacional. O atleta do Clube de Lazer Aventura e Competição (CLAC) do Entroncamento participou no campeonato distrital de categorias, em Coruche.

O MIRANTE entrevistou o nadador no Verão de 2019 depois de ter participado no filme “Sonhos”, um vídeo promocional para os Paralímpicos de Portugal que venceu o prémio Mairie do Festival de Cannes, em França. Tiago Silva, de 18 anos, nasceu sem pernas, sem um braço e com graves problemas auditivos. É tetracampeão nacional, com 13 medalhas de ouro nacionais conquistadas. “Cada medalha representa as horas de treino árduo que dediquei todos os dias, sempre dando o meu máximo. A tensão, pressão, ansiedade e adrenalina que sinto antes de mergulhar no bloco são parte da beleza do desporto. É nesses momentos que me sinto vivo e conectado comigo mesmo”, refere numa das suas publicações nas redes sociais.