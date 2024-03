A marca Marecos celebrou o 60º aniversário na Convenção Olitrem

De 5 a 7 de Março estiveram presentes mais de 450 visitantes e 170 empresas nacionais e internacionais.

A Olitrem S.A., empresa de referência nacional e internacional no segmento da refrigeração realizou, nos dias 5, 6 e 7 de Março, a sua Convenção 2024, em Tremês. O acontecimento bienal juntou na região de Santarém os maiores players do sector.

O evento teve dois temas distintos: o primeiro, a 5 de Março, mais direccionado para o sector da Saúde e o segundo, a 6 e 7 de Março, totalmente dedicado ao canal Horeca. A semana terminou com chave de ouro na sexta-feira 8, com a Gala do 60º aniversário da marca Marecos. Na Convenção foram celebradas seis décadas de sucesso, inovação e compromisso da Marecos e apresentados os catálogos Olitrem, Marecos e Medgree 2024/2025 a clientes e parceiros.

Desde a sua fundação há 60 anos em Luanda, Angola, a marca Marecos tem sido uma referência no mercado e a Convenção Olitrem 2024 foi uma oportunidade para reconhecer e agradecer a todos aqueles que contribuíram para o seu sucesso ao longo das décadas.

A Gala do 60º aniversário da marca Marecos realizou-se nos claustros do CNEMA e foi uma noite memorável, repleta de momentos emocionantes, homenagens e celebrações. O evento contou com a presença de figuras proeminentes do sector, parceiros comerciais de longa data, colaboradores e amigos da marca. A Marecos Ldª foi fundada por Armando Marecos Ferreira a 5 de Março de 1964 na cidade de Luanda, Angola, tendo fabricado e desenvolvido equipamento de frio, designadamente Frio Comercial, Frio de Transporte e Frio Industrial, tendo atingido grande dimensão e prestígio, ainda hoje reconhecido naquele país.

Deslocalizada para Portugal em 1974, com a designação de Frio Marecos Lda, os seus direitos de Marca Registada foram adquiridos, sendo feita uma actualização de nome e de pacto social, no ano de 1999, para Olitrem, Indústria de Refrigeração, S.A.

Criada em 1987, a Olitrem - Sociedade de Destilação de Óleos de Tremês tinha como principal objectivo a “extracção de óleos vegetais para perfumaria”. Em 1993, alarga os seus horizontes à representação, construção e reparação de equipamento de Frio, passando gradualmente a ser esta a sua principal actividade e é nesse contexto que adquire os direitos da marca Marecos.

Em 2014 a empresa investe em dois novos ramos de negócio visando diversificar as suas áreas de actuação: a fabricação de mobiliário neutro em inox, com uma equipa especializada para o desenvolvimento deste tipo de produtos, e a transformação de matérias plásticas através da extrusão e transformação, abastecendo as necessidades da empresa e permitindo o fornecimento a outros parceiros de negócio.

Houve um rebranding em 2022 da marca Marecos para a área de Hotelaria e Bebidas, e criação da marca Medgree destinada aos equipamentos específicos para a área da saúde. Actualmente a empresa que conta com cerca de 230 colaboradores, exporta cerca de 70% da sua produção para mais de 30 países.