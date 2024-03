Ministra da Cultura do Paraguai, Angie de Melillo, e o embaixador do Paraguai, Julio Humbeck, foram recebidos pelo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, nos paços do concelho

Município de Tomar recebeu ministra e embaixador do Paraguai

Visita da ministra da Cultura do Paraguai, Angie de Melillo, e do embaixador, Julio Humbeck, visou estabelecer contactos e uma possível geminação entre Tomar e cidades do Paraguai.