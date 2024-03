Ourém aprova protocolo com Centro de Cultura e Desporto de Caxarias

O executivo da Câmara de Ourém aprovou a proposta de protocolo com o Centro de Cultura e Desporto de Caxarias com o intuito de promover a requalificação do Edifício-Sede, do parque de estacionamento, dos parques verdes e da iluminação do Campo da Chã. O protocolo estabelece a concessão de um apoio financeiro no valor de cerca de 100 mil euros, montante estimado para cobrir 75% do custo total da intervenção nas infraestruturas desportivas.

O investimento abrangerá a construção de um parque de estacionamento exterior, a criação de áreas verdes, a substituição do termoacumulador dos balneários e a renovação da iluminação do Campo da Chã.