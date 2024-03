Turismo deve ser o motor do desenvolvimento económico de Ourém

Apresentação de esboço de documento estratégico de turismo para o município de Ourém juntou autarcas e empresários do sector hoteleiro.

Na tarde de 5 de Março o presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e a vereadora Isabel Costa promoveram um encontro com os representantes do sector hoteleiro do concelho no auditório da Escola de Hotelaria de Fátima. O ponto central da reunião consistiu na apresentação do esboço inicial do documento estratégico de turismo para o município. Procurou-se também angariar possíveis contribuições, críticas e sugestões por parte dos profissionais do sector hoteleiro.

A apresentação ficou a cargo de João Heitor, responsável pela elaboração do documento fundamentado na crescente importância do turismo como motor de desenvolvimento económico, social e ambiental. No mesmo é destacada a necessidade de promover a competitividade e sustentabilidade do sector comunicando a marca e a identidade do território sobre a chancela da marca Ourém/Fátima.

A estratégia proposta visa equilibrar os recursos ambientais, históricos, culturais e patrimoniais, preservando a autenticidade socio-cultural das comunidades e garantindo a sustentabilidade do ecossistema. O Plano Estratégico de Turismo visa melhorar a oferta e a experiência do visitante promovendo a interligação de recursos distintivos e identitários. O sucesso do mesmo é sustentado na colaboração entre a câmara municipal e os diversos agentes locais, regionais e nacionais com a participação activa dos concelhos vizinhos.